iPhone 12 kommer ‘noen uker senere’

Covid-19 får konsekvenser også for iPhone 12.

Apple har selv i et aksjonærmøte bekreftet noen ukers senere tilgjengelighet i markedet for årets iPhone-modeller.

iPhone 12 - 2020

Vi er vant til at den årlige iPhone-lanseringen skjer omtrentlig i begynnelsen av september måned, og at disse er tilgjengelig relativt omgående (om enn i en begrenset utstrekning). Men i år blir det annerledes.

Den globale pandemien har fått konsekvenser også for iPhone 12-produksjonen, og vil ifølge Apple selv bety noen ukers forsinkelse - med forventet tilgjengelighet i oktober. Men de siste ryktene tilsier at dette også kan skje trinnvis.

Hva vil det så bety? Antakelig en samlet lansering under et september-event, men med gradvis utrulling av de ulike modellene. Worse case scenario kan altså bli tilgjengelighet fra og med oktober, men siden over i november og kanskje desember.

Denne utrullingen er selvfølgelig kritiske for Apple, for det store julesalget betyr noe også der. Dette finanskvartalet er også alltid selskapets sterkeste. Men bedre sent enn aldri?

I tillegg meldes det om at Apple også jobber med en ny lader med effekt på 20W. Dette kan være en bearbeiding av 18W-laderen, men det store spørsmålet er hvorvidt den vil erstatte den stakkarslige 5W-laderen som inngår med nye telefoner idag.

Det er like sannsynlig at Apple velger å kutte ut å inkludere en lader ved salg av telefonen, i tråd med bekymringene rundt en overproduksjon av elektronisk unødvendige artikler: EU maser om en felles standard for mobil-ladere, og vi alle har vel antakelig noen til overs.

Og siden de nye iPhone-modellene støtter hurtig-lading er det like aktuelt å bruke enten Mac-laderen, eller en kraftigere kompakt-lader. Og hvis det samtidig betyr en noe lavere pris for smart-telefonen så blir kanskje alle fornøyd?

Og helt til slutt: Lekkasjer fra Asia tilsier at Apple velger å utstyre denne nye laderen med tekstil-ledninger fremfor plast-ledninger. Disse vil være noe kraftigere og tykkere, og formodentlig også dyrere - men samtidig elimineres forhåpentligvis fenomenet med kabelbrudd i overgangen mot kontakten, noe som potensielt representerer en brannrisiko.

(Diverse kilder)