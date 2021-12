iPhone 12: Problem med høyttaler-lyd?

Annonse

Har du en iPhone 12 eller iPhone 12 Pro som ikke gir lyd fra seg?

Hvis dette skjer i høyttaleren i forbindelse med anrop så kan du nå få rettet dette opp kostnadsfritt.

En forutsetning er at dette er en enhet som ble produsert i tidsrommet oktober 2020 til april 2021. Apple selv sier dette gjelder en veldig liten prosentandel av det samlede volumet produserte enheter.

Feilen oppgis til å være svikt i en komponent i høyttaler-enheten.

Gjelder dette deg får du rettet feilen gratis av Apple eller et autorisert verksted. Vær klar over at programmet ikke retter seg mot - eller er aktuelt for - iPhone 12 mini eller iPhone 12 Pro Max.

Du kan lese mer hos Apple her.