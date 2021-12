iPhone 13 med LEO-satellittjeneste?

Annonse

iPhone 13-lanseringen står snarlig for tur.

Intet er foreløpig bekreftet, men september er vanligvis måneden for den årlige lanseringen. Tilgangen på mikro-brikker kan potensielt forsure det hele.

iPhone 13 med satelitt-tilbud

Men et virkelig interessant rykte som dukket opp på radaren nettopp er et hint om at den nye telefonen vil inkludere en form for satelitt-tjeneste.

Ryktet vil til og med ha det til at Apple planlegger et eget samband med sine egne satelitter, men selv om det skulle være noe i det så vil det ta lang tid å bygge ut noe á lá det som tilbys av Thuraya eller Iridum. Førstnevnte tilbyr for øvrig en sleeve for iPhone som kan brukes til å kommunisere via deres satellitter med.

Det som virker mest sannsynlig er at det til å begynne med vil være et tilbud om å sende nødmeldinger gjennom et satelitt-nettverk slik også Garmin inReach har tilbud om. Og altså om Apple har klart å integrere dette i det minimalistiske iPhone-designet uten en utstikkende, klumpete antenne.

På sikt kan det blir til et eget nettverk som benytter seg av LEO, satelitter som går i lav bane rundt jorden (Low Earth Orbit). Noe som tilsvarer cirka to timer for en jordomdreining.

Bloomberg melder videre at tilbudet i første omgang også vil være begrenset til spesielle situasjoner slik som skipbrudd eller andre kritiske situasjoner, og muligens også til begrensede områder der det for eksempel ikke er mobildekning. Noe som for såvidt kan være tilfellet i Norge flere steder.

Via Bloomberg