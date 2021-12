Lekkasje: iPhone 11-batterideksel

Annonse

Det ser ut til at et offisielt bilde av et Apple-batterideksel for den nye iPhone 11-serien er avslørt.

Det er ressurser i koden til iOS 13.2 som tyder på dette. Men når kommer det for salg?

Apple batterideksel for iPhone 11

De nye iPhone 11-telefonene har mer batteri enn forgjengeren, og også et mer optimalisert system for å spare nettopp på strømmen. Apple har dessuten blitt kritisert for en veldig aggressiv måte å tvangsavslutte bakgrunnsprosesser til andre apper – også dette for å spare strøm.

Til stor frustrasjon for mange, som opplever at innhold i nettlesere eller podcast-media må lastes inn helt på nytt. Dette skal nå være fikset med iOS 13.2.2-oppdateringen som nettopp ble sluppet.

Men de med rekkeviddeangst – og dersom det er langt mellom ladestasjonene – vil kunne ha behov for et deksel. Det finnes flere å velge mellom, og Mophie er en klassiker med gode varer. Men det er noe eget med Apples egne, som også har blitt noe mer vellykket rent estetisk enn den aller første, asymmetriske utgaven.

Vi antar at dette nye dekslet prismessig vil ligge på samme nivå som det eksisterende for iPhone XR – 1299 kroner. Men vil det komme i andre farger enn sort og hvitt?

Via 9to5Mac