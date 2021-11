iPhone 12-dummier

Annonse

Sol, sommer, stillhet - også i Apple-land.

WWDC 2020 er nettopp bak oss, men vi øyner en iPhone-lansering i det ikke så alt-for-fjerne. Spørsmålet i år blir: Blir det lanserings-event i september?

iPhone 12

Omtrent et kvart år er det til tidsrommet som Apple har for vane å lansere de nye iPhone-modellene på, selskapets store melkeku. Men med korona-karantener fremdeles aktive er det store spørsmålet om eventet må utsettes.

Den årlige utviklerkonferansen WWDC 2020 ble avholdt, om enn virtuelt. Det var en annerledes opplevelse - positivt, men vi savnet noe av den samme magien som kun et live-event med publikum i salen kan gi. Så hva med iPhone 12?

Uansett hva man lander på så virker det som om lekkasjene fra produksjons-leddet har gitt oss såpass mange detaljer at det synes rimelig opplagt hvordan de nye modellen vil se ut i det ytre.

Dette, kombinert med den utrolige kvaliteten som små verksteder kan produsere mockup-modeller med, har gitt os fine videoer som den som gjengis nedenfor.

Men skjønnheten kommer innenfra, og mange detaljer er ukjente. Blir det ProMotion-display med 120 eller 240 Hz? EN LiDAR-sensor for 3D-scanning av rom? USB-C istedenfor Lightning? Fancy, nye linser til kamera-blokken?

Et annet rykte som har boblet opp i det siste er dessuten at telefonen vil komme uten lader inkludert, noe en rendring av emballasjen kan tyde på. Det spekuleres i om Apple vil gi oss et valg ved bestilling, for mange trenger tross alt ikke enda en lader til å legge i skapet?

Sjekk ut MKBHD-videoen nedenfor.