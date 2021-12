Her er iPhone 13 Pro 

Annonse

Apple har lansert nye iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max som forventet.

Bestilling starter på fredag, med tilgjengelighet uken etter.

iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max

Årets iPhone-modeller ser til forveksling lik ut som de rådende iPhone 12-modellene. Men det er noen forskjeller.

På innsiden finner vi en Super Retina XDR-skjerm med ProMotion. Det betyr smud bevegelse helt opp til 120Hz når du trenger det som mest, og med nedskalering ned til 10Hz når hensikten er å spare batteritid. Med en oppfriskning 5 ganger raskere enn 24 bilder i sekundet som film benytter så skal dette gi en smidig og responsiv opplevelse.

Ved siden av dette er kameraene oppdatert. Fremdeles er det tre grupper av ultra-vidvinkel, vidvinkel, og tele-linser. Det nye tele­kameraet har 77 mm brennvidde og 3x optisk zoom. Alle de tre gruppene støtter Night-mode-fotografering under forhold med lite lys og som også er forbedret takket være såkalt computational photography.

Sanntids-effekter kalt fotostiler er en annen nyhet, og visse funksjoner vil være avhengige av iOS 15 som jo også blir allment tilgjengelig.

Og med den nye optikken kan du både ta makro-fotografier ned til 2cm, og i tillegg skyte video med Cinematic-effekter som legges til på direkten. Dybdeskarpheten kan justeres der og da, eller i ettertid. HDR Dolby Vision-video støttes, og Apple vil også lansere ProRes-formatet for iPhone senere i år.

BIlledstabilisering (OIS med bevegelig sensor) er tilgjengelig flere steder, blant annet på vidvinkelen med 26 mm brennvidde, piksler på 1,9 μm, ƒ/1,5-blender­åpning, 100 % Focus-piksler og et objektiv med 7 elementer.

Maskinvaren som driver det hele er Apples egen, nye A15 Bionic-brikke med 5-kjernes GPU og ny Neural Engine som utfører opptil 15,8 milliarder instruksjoner per sekund.

Fronten er også tøffere enn før, og bruker det som kalles Ceramic Shield for å beskytte glasset mot bruddskader. Teknologien benyttes allerede i iPhone 12. Ellers er lysstyrken opp mot 1200 nit som spiss.

Batteritide, en avgjørende faktor for mange, er forbedret med opptil 2,5 timer mer batteritid med iPhone 13 Pro Max, og opptil 1,5 timer mer batteritid med iPhone 13 Pro. For eksempel gir det deg opptil 28 timer med videoavspilling - for de virkelig lange reisene uten stikkontakt.

Legg for øvrig merke til den nye fargen, lyseblå. Eller sierra-blå, som Apple kaller det. Modellene er vannbestandige opp mot IP68. Og du kan få lagring opp til 1TB. Du kan lese mere hos Apple her.

Priser i Norge er fra 12'290 kroner for iPhone 13 Pro med 128GB, og 13'490 kroner for iPhone 13 Pro Max.

