Rykte: iPhone 12 får LiDAR

Annonse

Apple lanserte nylig en ny iPad Pro med en LiDAR-sensor.

Og kanskje denne sensoren også dukker opp i en iPhone til høsten.

iPhone 12 Pro

Det er fremdeles en god stund til den årlige iPhone-lanseringen i september. På den ene siden er det selvfølgelig en viss usikkerhet knyttet til hvilken dato dette blir i år, pandemien tatt i betraktning. Men på den andre siden så blir en iPhone påbegynt lang, lang tid forut for den faktiske lanseringen.

Så det er god grunn til å feste lit til lekkasjer fra iOS 14-kildekode (gitt at det er tilfellet). Og hvorfor ikke? iPad Pro er ikke et Apple-produkt for massene - snarere er nettbrettet i toppsjiktet nok til for utviklere å teste sine løsninger på. Men den store utbredelsen blir nok i håndholdte enheter som en iPhone.

Designet som vises på diagrammet ser også troverdig ut i den forstand at vi allerede kjenner hovedtrekkene: En avrundet kvadratisk kamerablokk med tre linser, men som nå er arrangert i et grid på 2x2. Blitsen har blitt relokalisert til senterpunktet, så den siste ruten i matrisen har altså funnet plass til LiDAR-sensoren.

Om man leter etter et motargument så kan det argumenteres for at Apple like gjerne kunne ha planlagt for dette to ganger to-opplegget også for den nye iPad Pro. Da kunne dette designet blitt videreført til nye iPhone 12, som altså etter all sannsynlighet blir lansert et halvt år senere.

Så vi får vente og se. Men det er uten tvil interessante muligheter i en iPhone med en 3D-lasersensor til mange ulike anvendelser.

Via @conceptsiphone