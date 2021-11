Rykte: Slik ser høstens iPhone-modeller ut

Annonse

For om cirka et kvart års tid vil Apple lansere dette årets modeller. Og nå tyder mye på at designet allerede er kjent.

iPhone X / XR 2019

Det er ikke første gang vi ser mockups eller illustrasjoner som skal vise 2019-utgaven av iPhone. Men såpass mye peker nå ganske entydig i samme retning at det antakelig er hold i det.

Det er spesielt den kvadratiske kamera-modulen på baksiden man legger merke til i de ulike lekkasjene og spekulasjonene. Det tilsier flere, og bedre kameraer for alle de tre ulike modellene i serien.

For XR-modellen skal angiveligvis nå få to linser bak, tilsvarende topp-modellen. Disse er arrangert vertikalt over hverandre, og er antakelig det samme oppsettet med en ordinær linse og en zoom-linse.

For Xs toppmodellene ser modulen lik ut, men vil inneholde tre linser, mot dagens to. Dette kan være AR/VR-relatert, eller også være en ren tradisjonell linse som for eksempel en vidvinkel.

Det antas at det fremdeles vil være slik at XR-modellen er fysisk større enn den ordinære Xs-modellen, men der førstnevnte har en LCD LiquidRetina-skjerm mot toppmodellenes OLED-skjermer i de to ulike størrelsene.

Hvordan dette vil påvirke prisnivået gjenstår å se, men vi forventer at den vil holde seg relativt stabil.

Via Pricebaba