Apple blir karbon-nøytral innen 2030

Apple ønsker å redusere sitt klima-fotavtrykk.

Ikke bare redusere, men faktisk eliminere: Innen dette tiåret skal all produksjon, og dermed alle produkter, være klima-nøytrale.

Apple uten klima-fotavtrykk

En utslipps-fri iPhone, med andre ord. Dette løftet kommer i tillegg til de ambisjonene man har om kun å fremstille elektrovarer med resirkulerte edle metaller siden disse ofte utvinnes i konfliktområder.

Forpliktelsen innebærer en reduksjon av utslipp på opptil 75 prosent i perioden, og innovative prosesser for karbon-fangst for de resterende 25%.

Et eksempel på hvor delaktig selskapet er i å drive utviklingen fremover er et direkte-engasjement i alumiums-fremstilling. Apple finansierte og bidro med teknisk kompetanse i et samarbeid mellom Alcoa og Rio Tinto for å fjerne utslipp av klimagasser i smeltingen.

Dette resulterer i anode- og katodematerialer som både varer lengre men også slipper ut kun oksygen som del av smelteprosessen.

I tillegg er Apple også delaktig i prosjekter innen karbonfangst og fornybar energi.

Via Apple