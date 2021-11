Mer kode-kursmateriell fra Apple

Annonse

Apple utvider kode-kursmateriellet.

Dekker behovet for et undervisningsopplegg fra barneskolen og helt opp til høyere utdanning.

Koding med Swift

Swift er Apples eget programmeringsspråk, og selv om det er relativt nytt er det binær-stabilt og dessuten også tilgjengelig som åpen kildekode.

På et fundamentalt nivå har Apple ressurser tilgjengelig gjennom et interaktivt, spillaktig opplegg på iPad og Mac kalt Swift Playgrounds. Krever macOS 10.15 Catalina som et minimum.

Ellers kan selvfølgelig Xcode benyttes til å kode i Swift, og takket være SwiftUI-rammeverket er også grafiske brukergrensesnitt (og til og med hele apper) lett tilgjengelig.

Og nå som Apple introduserer nye Mac-maskiner med Apple Silicon som vil kjøre macOS 11.0 Big Sur basert på egne ARM-prosessorer så vil faktisk iOS-apper også kunne kjøres på en Mac - og samtidig kunne se Mac-aktig ut.

Dette blir det spennende å se følgene av, for potensielt vil markedet for Mac kunne øke betraktelig nå som det blir mange flere applikasjoner tilgjengelig.

Microsoft blir klare med Office for Apple Silicon, Parallels kommer med virtualiserings-løsninger for Linux, og også Adobe følger opp med Photoshop og andre programmer.

Så å lære seg Swift vil være en god investering for fremtiden. Swift er statisk, strongly typed, og har type-inferens (gjenkjenning). Swift håndterer flere ulike programmerings-paradigmer inkludert funksjonell og objekt-orientert programmering, og er tilgjengelig for operativsystemene macOS, Darwin, Linux, Windows og Android.

Swift er influert av Objective-C, et C-basert språk utviklet av NextStep (selskapet Steve Jobs startet etter at han forlot Apple på 1980-tallet).

Ressursene som Apple stiller til rådighet er selvfølgelig gratis. Du finner de elektroniske bøkene på Apple Books. Det innførende opplegget finnes til og med som norsk språkutgave.

