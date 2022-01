Utvider (RED)-samarbeid mot korona

Annonse

Korona(en) er årets ord 2020 – ikke overraskende.

Men det er lett å glemme den globale AIDS-epidemien oppi det hele. Heldigvis gjør ikke Apple det.

Apple og (RED)

Apple er kjent for farger på sine produkter – og det er lett å ønske seg mere av dette for eksempel i notebook-segmentet. Men én farge har en spesiell posisjon i sortimentet: Rødt.

Som eksempel nevnes iPhone 12 (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini (PRODUCT)RED, og Apple Watch Series 6 (PRODUCT)RED.

Røde produkter betyr at et andel av overskuddet fra salget går til stiftelsens veldedige arbeid, som i stor grad har fokusert på området sør for Sahara-ørkenen i Afrika. Og i en periode frem til sommeren vil hele fortjenesten på utvalget modeller gå til dette formålet.

Arbeidet markeres også på Apple Music med utvalget spillelister for å øke oppmerksomheten.

Apple donerer også en del beskyttelsesutstyr, som de har designet selv, til Zambia for å bedre kunne bekjempe korona-pandemien. Du kan lese mer om Apples og (RED)s samarbeid her.

