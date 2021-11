Apples ansiktsskjerm

Annonse

Også Apple bidrar på ulikt vis i kampen mot korona.

Tidligere har selskapet donert millioner av ansiktsmasker til offentlige myndigheter, og nå har man også utviklet en beskyttelsesskjerm for helsepersonell.

Apple Face Shield

Apple har satt i sving mange av sine talenter, og kommet opp med et ansiktsskjold for flergangsbruk. Det settes enkelt sammen på to minutter, og kommer flatpakket. Skjermen kan desinfiseres for gjentatt bruk, og tilbakemeldinger har sålangt vært positive.

Apple produserer 1 million slike i uken, og har allerede sendt ut første forsyning til et sykehus i statene.

Apple har selvfølgelig en support-side også for Face Shield, i tillegg til en monteringsanvisning på PDF og en demonstrasjonsvideo (nedenfor).

Du kan lese mer om WHO-eventet One World: Together at Home her. Sjekk Tim Cook-video med skjermen i tweet'en nedenfor.