Lenovo smart-vekker støtter MagSafe

Lenovo oppdaterer sitt smart-vekkerur Smart Clock til generasjon 2.

Verd å merke seg er at man kan velge en ladeplate som tilbehør med støtte for Apples MagSafe-ladere.

MagSafe

Vekkeren har en 4 tommers skjerm og et kile-formet design. Enkle kontrollere for lyd er det, og en liten bryter for mikrofonen for å kunne deaktivere «Hey Google»-talestyring. Ellers er det hele ganske enkelt.

På innsiden finner vi en MediaTek MT8167S prosessor med 1GB RAM og 8GB lagring. Mikrofonen kommer i lag med en foroverrettet høyttaler med 1,5 tommer i diameter og en effekt på 3W. For øvrig er det WiFi 2.4GHz 802.11 a/b/g/n og Bluetooth 4.2.

Men interessant er altså det annonserte tilbehøret i form av en magnetisk ladeplate som også støtter hurtig-lading. Effekten varierer mellom 10W, 7.5W, og 5W, og det skal altså være støtte for presis posisjonering av de magnetiske kveilende for en iPhone 12 gjennom støtten for MagSafe.

Pris er foreløpig ikke kjent - dagens modeller begynner på drøye 700 kroner men øker betraktelig. Prisen i USA skal begynne på $90, så rundt tusenlappen her hjemme, antakelig.

Via 9to5Google / Lenovo