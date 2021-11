Annonse

CES er over, men det er kake igjen.

Som for eksempel denne alt-i-ett maskinen fra Lenovo. Akkurat som hjemmekontoret: Er det jobb, eller er det fritid?

Lenovo Yoga AIO 7

Ja da, det er en Windows-pc. Men Lenovo får mye ut av det, og det er selvfølgelig en parallell til Apples iMac.

Det Yoga AIO (All in one) 7 kan, men ikke alle andre, er å roteres enkelt fra liggende til stående posisjon for displayet. Hvorfor? Kult for kodere? Om du vil se TikTok-videoer stort?

I tillegg er maskinen også hengslet i foten slik at skjermen kan legges flatt helt ned, eller løftes til arbeids-posisjon. For eksempel for å la lyset komme gjennom vinduet i soverommet igjen. Eller for å diskutere PowerPoint-presentasjonen over bordet.

På innsiden sitter det en AMD-prosessor, og du kan slå til med et nåidia-grafikkort for denne 4K-skjermen. Denne er på 27 tommer, og støtter et bredt fargerom med 99 % DCI-P3 og 99 % Adobe RGB.

Trådløs mus og tastatur medfølger, samt lyd og høyttalere fra JBL. Og et 5MP web-kamera for Pexip-konferansen - og som også kan tas av etterpå.

Pris og tilgjengelighet i Norge er foreløpig ikke kjent, men ta en titt på videoen nedenfor i mellomtiden.

Via Lenovo