Annonse

Er du på jakt etter et nytt tastatur til Mac eller iPad?

Annonse

Logitechs MX Keys for Mac er etter all sannsynlighet skuddpremien.

Annonse

Logitech MX Keys for Mac

De som kjøper en skrivebords-utgave av en personlig datamaskin fra Apple kjøper ofte et tastatur fra Apple samtidig, og de ikke allerede har ett fra før.

Men Apple har en brokete historie med tastaturer, kanskje spesielt for bærbare. Og dersom du ikke mener at dette representerer det beste du kan tenke deg så gjør deg selv en tjeneste og prøv dette tastaturet fra Logitech.

MX Keys er et trådløst tastatur med full layout. Faktisk har det samme antall taster som Apples Magic Keyboard med talltastatur. Dermed får du komplette tangenter for bokstaver, i tillegg til tallene, hele 19 funksjonstaster, pil-taster i en T-layout samt navigeringstaster for en skjermside.

Der Logitech faktisk overgår Apples konkurrerende produkt er med funksjonstastene F16-F19. Disser er forhåndsprogrammert med snarveier til macOS-funksjoner, og har deskriptive ikoner. Funksjonene er skjermbilde, kontekst-meny samt lås av maskinen. F16-tasten har et kalkulator-ikon som ikke virker (men som formodentligvis gjør det om man laster ned kontroll-appen). Vi opplevde det samme med Launchpad-snarveien på F4-tasten - og dette kan være macOS-avhengig.

Tastaturet er bakbelyst, og tilpasser seg automatisk til bruken: Det våkner når du nærmer deg med hånden, og slukner etter en viss periode med inaktivitet. Det hele styres av en omgivelses-lyssensor.

For å spare batteriet kan du med en liten bryter på baksiden sette det hele i dvale. Tastaturet ert oppladbart via USB-C, og varer i opptil 10 dager. Skrur du av bakbelysningen kan du tyne ut hele fem måneders drift. Og når du skrur på tastaturet vil en liten batteri-indikator gi deg et kort hint om batterinivået - fint løst.

Tastaturet kommuniserer trådløst via Bluetooth Low Energy. Du vil trenge macOS 10.15 eller nyere, eller iPadOS 13.1 eller nyere, eller iOS 9 eller nyere. Oppsettet kunne ikke vært enklere - enten bruker du den medfølgende dongelen (som riktignok er USB-A basert), eller så fikser du kolingen enkelt vis Bluetooth-kontrollpanelet og dropper den ekstra kontakten. Du kan laste ned ekstra programvare for å tilrettelegge spesielt for visse programmer, men dette er altså ikke nødvendig.

Men du trenger ikke nøye deg med en enkel tilkobling: I øverste rekker er det tre hurtig-taster som gjør at du kan bytte raskt mellom tre ulike enheter som du har koblet tastaturet opp mot.

Hva kunne vært bedre med dette produktet? Visse aspekter ved slike produkter har subjektive sider. Noen liker tastaturer med store, klikkete taster (les: utviklere og gamere) og noen flate chicklet-taster med lite travel. Det kommer vi ikke utenom. MX Keys har en god balanse mellom mykhet men samtidig også bestemthet i anslaget, i tillegg til den lille fordypningen i tastene som føles godt mot fingertuppene. Faktisk har tastene et spesielt belegg slik at fingrene skal gli godt over det. Tastaturet er også innkapslet, så det er minimal fare for at smuler eller smuss skal sette seg fast under.

Men det som kunne løftet dette tastaturet et hakk er skriften på de enkelte tastene. Det høres kanskje pirkete ut, men dersom du ikke har touch-metoden inne og vet hvor de norske spesial-bokstavene Ø og Æ sitter på tastaturet så kommer du til å slite - for layouten er nordisk. Heldigvis klarte Norge, Sverige og Danmark å bli enige om hvor Å skulle være. Men de to nestsiste bokstavene har tydeligvis ulik rang språkene imellom. De svenske tegnene Ä og Ö skiller seg heldigvis noe ut, men norsk og dansk Ø og Æ er ulikt plassert. Hint: Den norske plasseringen er den øverste på tasten. Apples tastatur kommer med utelukkende norsk tegnsett.

På pluss-siden, og siden dette er et Mac-tastatur, så er tastene nederst merket med Control, Option og Command slik man forventer, med tilhørende symboler. Fonten på tastene er ikke den samme som Apple-bruker, men det er en stor likhet.

Du skal også vite at tastaturet er vinklet, men uten justeringsmulighet. Vinkelen føles naturlig, og det er naturlig å tro at Logitech har en viss erfaring med hvilken vinkel som er "riktig" om man først skal bestemme seg for en. Om du foretrekker et flatt tastatur fra en laptop er dette ikke for deg. Og trenger du en større vinkel kan du muligens improvisere en liten hack.

Tastaturet er relativt tungt (dobbelt så tungt som Apples tilsvarende), men det vil i praksis ha liten betydning for de fleste. Batteriene må ta noe av ansvaret der, men det er et kurant bytte. Og siden det er et skrivebords-tastatur vi tipper de fleste vil velge å la være stasjonært så antas det at de færreste vil oppleve dette som et problem - kanskje snarere en fordel, for det sitter støtt og godt på bordet.

Også materialene må nevnes: Det ser til forveksling likt ut som Apples tastatur, med omtrentlig den samme stellargrå aluminiums-finishen som passer fint til nyere MacBook-maskiner. Ønsker du sølv kan Apple hjelpe deg, men du betaler for det.

Det man selvfølgelig kunne ønsket seg var biometrisk autentisering gjennom tastaturet - men dette har Apple effektivt satt en stopper for ved at TouchID styres av en sikker enklave med en egen ARM-brikke. Og det er lite sannsynlig at dette vil slippes fritt. Ikke så mye å gjøre noe med, med andre ord - men ikke noe en Apple Watch ikke kan fikse!

Logitech MX Keys for Mac koster rundt 1190 kroner, og gir etter vår vurdering god valuta for pengene. Siden tastaturer i stor grad avhenger av personlige preferanser anbefaler vi å prøve før kjøp hos en forhandler.

Du kan lese mer om Logitech MX Keys for Mac her.