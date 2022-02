Mac Pro scorer høyt for reparerbarhet

Annonse

Nye Mac Pro er her.

Den er dyr, men den er også oppgraderbar. Og høyst reparerbar.

Mac Pro sen 2019

Apples nye toppmodell Mac Pro er ment å skulle være modulær. Det betyr blant annet at den kan oppgraderes av sluttbruker med standard komponenter.

Og for å få til det trenger man en god, men enkel filosofi for hvordan man får tilgang til innmaten av kabinettet. Apple, ifølge iFixit, har løst dette forbilledlig ved at chassiset kan åpnes uten spesialverktøy (faktisk helt uten verktøy) og at enkeltdeler er lett tilgjengelige for utskifting.

I tillegg er beskyttende deler nummerert for korrekt rekkefølge i monteringen. Og det at sluttbruker enkelt kan finne veien rundt inne i maskinen betyr samtidig også at den blir enkel å reparere på verksted om uhellet skulle være ute.

iFixit har for vane å demontere alle Apples produkter for å se hvor lett det er å kunne reparere dem fullt ut, og gir tilsvarende en rangering på en skala fra 0 til 10.

Og Mac Pro skårer 9. Det eneste som iFixit mener trekker ned er den spesielle bruken av SSD-disker fra Apples side ved at disse kobles mot den sikre enklaven for kryptering og et ekstra lag sikkerhet. Det betyr at å bytte disse må gjøres av sertifisert personell – uten at det går utover reparerbarheten i seg selv.

Apple har i tillegg publisert videoer som viser hvordan man enkelt bytter komponenter som RAM, noe som følger en viss prosedyre. Se eksempel nedenfor.

Via iFixit