Safari får web extensions

Annonse

På samme måte som Chrome, Firefox og Edge får Safari nå web extensions. Faktisk på identisk samme måte, med det samme WebExtensions API.

Xcode 12 beta har nå verktøy for å bringe eksisterende utvidelser for nettlesere til Mac slik at de kan gjøres tilgjengelig gjennom Mac App Store denne høsten.

Web extensions for Safari

JavaScript API'er og vanlige filformater brukt til utvidelser for nettleserne Google Chrome, Mozilla Firefox og Microsoft Edge gjør at disse nå vil bli tilgjengelige også for Safari.

Disse bygges med JavaScript, HTML, og CSS - og kan når de primært utvikles for Safari gjøres tilsvarende tilgjengelige for andre nettlesere.

Safari web extensions blir tilgjengelige med macOS 11 og senere, i tillegg til macOS 10.14.6 eller 10.15.6 med Safari 14 installert. Safari 14 er ikke sluppet enda.

For å begynne med utviklingen av web extensions for Safari kan du enten konvertere en eksisterende utvidelse, eller bygge en ny med Xcode basert på en av de innebygde malene. Disse kan altså pakkes om til også å kunne benyttes til andre nettlesere og andre plattformer.

Du kan lese mer hos Apple her.

Via Apple