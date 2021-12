Swift Playgrounds nå også for Mac

Annonse

Swift har fylt fem år.

Ikke gammelt til å være et utviklingsspråk, men må likevel kunne sies å ha oppnådd modenhet med modul-stabilitet.

Swift Playgrounds for Mac

Swift er ment å skulle være etterfølgeren til Objective C, og er utviklet med tanke på iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, Linux, og z/OS. Selv om det nok er flest Mac- og spesielt iOS-utviklere som bruker Swift så har både IBM og Google en betydelig investering i språket gjennom Linux og z/OS.

Å lære kids kode er jo et pågående prosjekt for skolegangen til dagens barn og ungdom, men hvem som helst som kan sette av tid til det skal kunne lære seg fundamentene med Swift Playgrounds.

Dette er Apples egen iPad-app som på en interaktiv måte forklarer de grunnleggende prinsippene for koding generelt, og dermed kan den benyttes til undervisningsformål på generell basis også (på samme måte som Java eller Python ofte fyller denne rollen).

Og når Swift Playgrounds nå også kommer til Mac så er det fremdeles gratis. Det er ingen spesielle maskinvare-krav, men du må ha en Mac med macOS 10.15 Catalina.

Det er selvfølgelig et Catalyst-prosjekt, det vil si en port av iPad-appen som dermed er overført til Mac. Men som en introduksjon vil dette nok være å foretrekke fremfor Xcode for de aller fleste.

Du kan lese mer om Swift hos Apple her. Swift Playgrounds for Mac finner du på AppStore her. Det finnes flere YouTube-videoer om Swift Playgrounds - se et eksempel nedenfor.