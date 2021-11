Apple tilbakekaller batterier i Macbook Pro

Annonse

Apple har annonsert en frivillig tilbakekalling av batterier i visse 15-tommer-modeller av Macbook Pro. Enhetene er i all hovedsak solgt mellom september 2015 og februar 2017, og kan identifiseres via serienummeret. Lenke finner du nederst i denne saken.

Batteriene kan overopphetes og utgjør dermed en sikkerhetsrisiko. Senest i mai i år kom det ut video fra en bruker der hans Macbook Pro eksploderte og tok fyr. Brukeren forklarer at Macbooken var plugget i original-laderen og i bruk da batteriet tok fyr. Apple ber samtidig kunder om ikke å bruke de utsatte enhetene.

For å bekrefte hvilken modell du har velger du Om denne maskinen fra Apple-menyen i det øvre, venstre hjørnet av skjermen din. Hvis du har en MacBook Pro (Retina, 15 tommer, midten av 2015), skriver du inn datamaskinens serienummer på programsiden for å se om dette gjelder for din maskin.

Apple tilbyr et kostnadsfritt bytte av batteriet, for å finne ut om du er rammet av tilbakekallingen kan du gå inn på denne lenken: https://support.apple.com/no-no/15-inch-macbook-pro-battery-recall