macOS Monterey er her

macOS Monterey er ute som en gratis oppdatering.

Det skal sies at alle funksjonene som tidligere annonsert faktisk ikke er helt på plass enda, men vær litt tålmodig - dette kommer i løpet av høsten. Og så var det det kontroversielle Safari-redesignet, da - avlyst.

macOS Monterey

Så hva er nytt? En drøss av FaceTime-funksjoner, som for eksempel SharePlay. Og her er første forbehold: Dette kommer først senere. Men det du kan se frem til er deling av filmer, serier og musikk med andre i en FaceTime samtale slik at dette blir en delt opplevelse. Og så kan man snakke om det, samtidig. Funksjonen lar deg faktisk synkronisere avspillingen slik at alle stiller likt. Ingen spoilere, med andre ord.

Andre funksjoner er at FaceTime nå kan fungere som video-samtale slik du kjenner fra Teams og annet: Portrett-modus der hodet er i fokus og bakgrunnen uskarp, stemmeisolasjon for å filtrere bort bakgrunnsstøy, FaceTime-samtaler over en nettleser, og også integrasjon mot kalenderen med mulighet for å dele lenker som invitasjon.

Nettleseren Safari så ut til å kunne få et nytt design som ikke ble spesielt godt mottatt blant beta-brukerne, men Apple har resignert på dette. Faner kan nå gruppere for lettere organisering, fanelinjer er mer kompakt så den tar mindre plass i brukergrensesnittet, og nye personvernkontroller er implementert for å motvirke sporing av IP-adresser. Dessuten vil Safari oppgradere nettsteder automatisk fra usikre HTTP til HTTPS - hvis de støtter det.

Fokus er en ny modus som vi også kjenner fra iOS, og lar deg nett fokusere på det som er viktig. Du kan filtrere varslinger, basert på hva du holder på med. Eller bruke Ikke forstyrr til å slå av alle varslinger, eller velg et foreslått Fokus for arbeid, fritid, søvn, trening, spilling, lesing eller kjøring.

Notater er kanskje ikke den mest sexy appen, men den har nå fått støtte for # emneknagger (hashtags). Med emneknagger kan du enkelt kategorisere og organisere notatene dine, noe som faktisk er veldig nyttig. Skriv en eller flere emneknagger i notatet for å legge dem til, for eksempel #aktiviteter eller #matlaging. Monterey støtter ellers også Hurtignotat med et aktivt hjørne, en tastatur­snarvei.

Universalkontroll er nok en funksjon som først kommer om litt, men den vil la deg bruke tastatur, mus og styreflate på tvers av Mac og iPad. Pilmarkøren blir auto­matisk til en sirkel når du går fra Macen til iPaden, siden dette er formen best egnet for enheten. Med denne kan du dra og slippe innhold mellom enheter, også.

Med AirPlay til Mac kan du nå sende innhold fra en iOS-enhet til en Mac. Se videoer, rediger en Keynote og lytt til musikk på Mac'en fra en annen enhet, inkludert å kunne bruke en Mac som en AirPlay 2-høyttaler for lyd. AirPlay fungerer både trådløst og kablet med USB. En kablet tilkobling er praktisk når du vil unngå forsinkelser eller ikke har tilgang til Wi‑Fi.

Kunstig intelligens og tekst-gjenkjenning slik kjent fra iOS 15 har nå også kommet til Mac med Tekst i objektivet i Bilder. Ellers selvforklarende.

Også Kart-appen er oppdatert til å likne på på iOS, og også her kan du snurre globusen og se jordkloden fra verdensrommet.

iCloud+

Apples sky-tjeneste iCloud har nå blitt iCloud+. Personvernet står i fokus i den nye funksjonen Privat videresending. Funksjonen sørger for at all utgående trafikk fra enheten krypteres, dermed er det ingen som kan fange opp og lese innholdet. Deretter sendes alle forespørsler gjennom to separate internettnoder. Funksjonen er utviklet slik at ingen – ikke engang Apple – kan bruke IP-adressen, posisjonen eller nettaktiviteten din til å opprette en detaljert profil om deg.

Videre kan du tilpass iCloud Mail-adressen din med et eget domenenavn, i tillegg til å skjul e-post­adressen så du kan opprette unike og tilfeldige e-post­adresser som videresender til den person­lige innboksen din. Dermed kan du sende og motta e-post uten å dele den faktiske e-post­adressen. Også dette kjenner vi fra iOS.

Med mere

Og listen bare fortsetter. Du kan lese mere om macOS Monterey hos Apple Norge her.

Via Apple