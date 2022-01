Apples Developer-app oppdatert

Annonse

Førstkommende mandag åpnes WWDC 2020.

Utviklerkonferansen inneholder den store presentasjonen, oppdateringer om plattformer, over 100 utviklingskurs, nye utviklerforum, personlige utviklerøkter med over 1000 Apple-ingeniører, og mer.

WWDC 2020

WWDC20 er nå i sitt 31. år, og det blir det største WWDC-arrangementet noensinne. Her samles det globale Apple-utviklermiljøet med mer enn 23 millioner deltakere på en virtuell måte fra 22.–26. juni.

Men selv om du ikke er utvikler, men bare skikkelig Apple-interessert, så vil keynote-talen være av interesse for deg. Her blir det operativsystem-nyheter, og vi har også god tro på maskinvare-oppdateringer.

En ny iMac skal være underveis, og også gode rykter om den store overgangen fra Intel til egne ARM-prosessorer på Mac-siden. Ikke sikkert dette kombineres med en hardware-lansering i denne omgangen, men definitivt en interessant utvikling å følge med på. De fleste holder en knapp på en MacBook Air eller MacBook 12"-modell på ARM til neste år.

Du finner den oppdaterte appen på Mac AppStore her.

Du kan legge til en påminnelse om keynote-åpningstalen til kalenderen ved å følge denne lenken til Apple.

Talen og de ulike sesjonene strømmes via utvikler-siden til Apple her, plattform-uavhengig, i tillegg til de ulike appene for Mac, iOS, og Apple TV.

