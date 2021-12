Apple-media med Malala

Det kom som en overraskelse: Apple TV+ samarbeider med fredsprisvinner Malala Yousafzai.

Samarbeidet skal resultere i medieinnhold i genre som dokumentar, drama, barneserier og animasjon.

Det er ikke første gang de to samarbeider, heller – Apple har støttet hennes fond Malala Fund blant annet med et prosjekt for kvinner i Brasil.

“I believe in the power of stories to bring families together, forge friendships, build movements, and inspire children to dream,” sa Malala Yousafzai. “And I couldn’t ask for a better partner than Apple to help bring these stories to life. I’m grateful for the opportunity to support women, young people, writers, and artists in reflecting the world as they see it.”