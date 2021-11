Apple med ny butikk på nett

Annonse

Apples nettsider har fått en ansiktsløfting.

Og dermed kom altså en egen fane for nettbutikkene tilbake. Noe vi kan like!

Apple Store online

I 2015 gikk Apple til det skrittet å ta bort den dedikerte fanen på sine nettsider for online-butikken for snarere å integrere denne i site’en forøvrig. Da ble det altså slik at man navigerte etter produkt, for deretter å bli ledet videre til en kjøpe-knapp.

Noen syntes kanskje dette skapte en noe underlig oppførsel dersom man egentlig kom nettopp fordi man hadde bestemt seg for å kjøpe noe på nett og visste hva man skulle ha - da kjentes det kanskje rart å navigere til omtalen av maskinvaren først.

Ikke minst virket det kunstig dersom man først hadde funnet et produkt, som en telefon, som man så skulle ha tilbehør til. Det ble ofte til at man måtte navigere bort fra det man oppfattet som butikk-delen.

Men nå er altså nettsidene utvidet slik at det nå finnes en egen «Butikk»-fane ved siden av eple-logoen, samtidig som du fremdeles kan bruke nettsiden som før. Butikk-delen er kategorisert som nettsidene ellers, og har også enkelte karuseller for nyheter og liknende.

Test selv på apple.no/store