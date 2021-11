AirPower-substituttet

Annonse

Husker du AirPower?

Apple lanserte en ladeplate for trådløs Qi-lading der tre ulike enheter skulle kunne lades samtidig, og med helt fri og uavhengig plassering. Men det gikk ikke som det skulle.

Nomad Base Station Pro

Forhåndsannonseringen av AirPower var overraskende, fra Apples side - og spesielt siden det skulle ende så fatalt. Til slutt måtte prosjektet skrinlegges, angiveligvis på grunn av problemer med varmeutvikling. Men Nomad har plukket opp hansken.

Pro-modellen er en viderutvikling av et eksisterende produkt som inneholder tre ulike ladekveiler - med andre ord et design der plasseringen av enhetene er bestemt. Når den nye og oppgraderte utgaven blir tilgjengelig i november vil den komme med coils over det hele slik at plasseringen er fri.

Det Nomad ikke gjør, og som Apple hadde som ambisjon, er å inkludere støtte for Apple Watch. Og for alt vi vet var det nettopp dette som gjorde at AirPower strandet. Og så håper vi at Nomad lykkes med produkt-launch før jul.

Base Station Pro vil ha en overflate-pute i lær, og leveres med en 27W strømadapter basert på USB-C.

Du kan lese mere om Base Station Pro her. Sjekk også ut en "i kulissene"-video om hvordan den ble designet nedenfor.