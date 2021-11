Tid for oppdatering

Annonse

Både iOS og MacOS er eksponert for Zero Day-exploits gjennom nettleseren. Faren er å havne på en forgiftet nettside.

Derfor er det viktig å få oppdatert både iOS, iPad, MacOS og watchOS. Apple har sluppet oppdateringer til begge plattformer. For iOS gjelder det både siste versjon 14, men også en oppdatering for iOS 12 for eldre maskinvare.

Apple er kjent med at problemet i WebKit både er ute i det fri, og dessuten antakelig utnyttes til ondsinnet formål. Visse oppdateringer kan selskapet patche på direkten, men i dette tilfellet må du selv ta grep.

For MacOS 11.3 Big Sur vil oppdateringen bringe deg opp til v11.3.1.

For iOS og iPadOS blir nyeste versjon 14.5.1 etter oppdatering.

For en AppleWatch blir oppdateringen kjørt via en annen mobil iOS-enhet, og har nummer 7.4.1.

Også eldre iOS-enheter som kun kjører iOS 12 kan oppdateres for å bøte på problemet - oppdateringen kjennetegnes med 12.5.3.

Oppdateringene initieres gjennom Innstillinger... Der vil du også kunne verifisere versjonsnummeret.