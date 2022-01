Apple-satsning på egenproduserte podcaster

Annonse

Et rykte: Apple har hyret Emily Ochsenschlager.

Et faktum: Apple inngår partnerskap med PlayNetwork for å tilby Apple Music-tjenester for bedrifter.

Apple Music og Podcast

Spotify definerte strømmetjenester for musikk lenge før Apple kom på banen, og fikk dermed en fot innenfor på plattformen som siden også har blitt en innfallsport for podcaster. Som jo har blitt et uhyre populært fenomen de senere årene.

I mellomtiden har det også skjedd at Apple har begynt å produsere eget medieinnhold i form av film- og tv-serier med tjenesten Apple TV+. I praksis har dermed Apple blitt både en innholdsleverandør og -produsent i tillegg å være en innholdsdistributør.

Og som medieselskap gjelder det å befeste rollen, for konkurransen er hard. Og et rykte vil ha det til at man derfor har hyret vekk National Geographics podcast-guru Emily Ochsenschlager. Dette meldes av Inside. Hensikten skal være å produsere eget podcast-innhold. Dette kan skje gjennom finansiell backing av andre, men også som in house-produksjoner. Vi antar det første, i prinsippet tilsvarende TV+-modellen.

I tillegg til dette melder The Wall Street Journal at Apple også ønsker å nå bredere ut til bedrifter med sin musikk-strømmetjeneste Apple Music. Dette gjelder primært kuratering av innhold og spillelister tilpasset det konkrete selskapet, noe som skal være tilfelle for Harrods i London. Vi antar at dette tilbys som en tjeneste som også inkluderer håndtering av TONO-retter for kompensasjon av artister og rettighetshavere gjennom avtalen. Tjenesten tilbys i partnerskap med PlayNetwork.