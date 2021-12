Podcast-appen støtter nå betalingstjenester

Annonse

Apple differensierer podcast-tilbudet.

Nytt er at man nå kan følge kanaler, i tillegg til å kunne abonnere på betalingsbaserte podcaster med de fordeler det kan gi.

Apple Podcasts Subscriptions

Podcaster finansieres enten ut av egen lomme, eller gjennom mediehus som for eksempel statskanalen NRK, eller også av reklame.

Noen podcast-produsenter har valgt å gi sine lyttere spesielle medlemsfordeler slik som tidlige lanseringer, eller reklamefritt innhold – mot betaling. Også Spotify og andre tilbyr eksklusivt innhold, og Apple melder seg på i kampen.

Så nå vil du kunne finne podcaster du kan betale for i Podcast-appen på iOS og macOS. Det er kreatørene selv som bestemmer prisen, og den begynner på omtrent 5 kroner i måneden.

Hva du får vil avhenge av det konkrete tilbudet, men det kan være episoder frie for reklamepauser, eller også tidlig eller eksklusivt tilgang til innhold som ikke andre får, eller slikt som bonusmateriell og liknende.

Tjenesten er operativ fra og med 15. juni. Som et eksempel nevner vi Malcolm Gladwells «Revisionist Histories» som du finner i Podcast-appen her eller i spilleren under.

