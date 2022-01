Apple markerte"World AIDS day"

Annonse

Søndag 1. desember var verdens AIDS dag.

Apple har lenge støttet dette veldedige formålet, og har gjennom 13 år samlet inn over 220 millioner amerikanske dollar til de ulike programmene. Også i år ble dagen markert.

World AIDS day

Farger på produktene er opplagt et viktig tema for Apple, men akkurat rødfargen på iPhone, iPod og ulike tilbehør og lydprodukter er forbeholdt samarbeidet med en NGO i den globale kampen mot pandemien AIDS.

Fram til og med 2. desember donerte Apple 1 dollar til (RED) og deres arbeid for bekjempelse av aids, for hvert kjøp som ble gjennomført med Apple Pay i Apple Store-butikker, på apple.com eller gjennom Apple Store-appen. Du kan donere direkte ved å bruke Apple Pay på red.org.

I år 2000 ble 1200 babyer født med hiv hver dag. I dag er tallet nede i 400. En pille om dagen kan redusere risikoen for hiv-overføring under graviditet til nesten null. Prisen på livreddende medisin har sunket fra 27 dollar om dagen til 20 cent. Men kampen er ikke over.

