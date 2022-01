Telias topp 10 august: Apple gjør rent bord på pallen

Annonse

Telias august-liste preges av de to store merkene Apple og Samsung, der ingen andre klarer å etablere noen produkter på toppselgerlisten.

– Det er interessant at Samsung klarer å få inn sin nye Galaxy Note10 på listen, etter såpass kort tid i salg, og det er også interessant at det er den store versjonen av Note10, altså Note10+, kundene velger, sier Håkon Lofthus, leder for Telia privat, i en pressemelding fra selskapet.

Han mener at dette underbygger det de har sett tidligere – at store skjermer er en viktig driver for kundene.

Utover dette preges listen av toppspekkede modeller, og Apple tar hele pallen for august med sine flaggskip XR, XS og XS Max.

Listen

Topp 10 august – forrige måneds plassering i parentes:

1. Apple iPhone XR (4)

2. Apple iPhone XS (2)

3. Apple iPhone XS Max (3)

4. Samsung Galaxy S10+ (1)

5. Apple iPhone 8 (6)

6. Samsung Galaxy S10 D (5)

7. Samsung Galaxy Note 10+ (ny)

8. Apple iPhone 8 Plus (7)

9. Apple iPhone 7 (10)

10. Samsung Galaxy A20e (8)