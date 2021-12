Annonse

I neste uke starter Apples årlige utviklerkonferanse. Også i år blir WWDC virtuell.

Og selv om vi alle i prinsippet kan delta så er det en spesiell gruppe blant deltakerne: 350 vinnere av Swift Student Challenge fra 35 ulike land og regioner.

WWDC2021 Swift Student Challenge

Alt i alt regner Apple med over en million vil følge med på konferansen, og da kanskje spesielt åpningstalen fra Tim Cook & co. Som sedvanlig vil nye versjoner av operativsystemene for de ulike plattformene presenteres, og vi håper selvfølgelig også på maskinvare-lanseringer.

For å kunne delta i konkurransen sender man inn en Swift Playground, og Apple trekker frem spesielt tre unge kvinner som delvis har gått enda lengre ved også å komme frem til ferdige app-løsninger.

Det er spesielt det sosiale engasjementet som også berømmes, inkludert å ha arrangementer for fellesskapet eller utvikle løsninger for frivillighet. Konkurransen retter seg først og fremst mot unge, ikke-profesjonelle, og vi ser flere vinnere i tenårene.

