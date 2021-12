Ny mini-serie for TV+ kun basert på telefonsamtaler

Annonse

Apple lanserer mini-spenningsserien "Calls" på TV+ den 19. mars.

Alle ni episoder lanseres samtidig, men følger et litt annerledes format: Seriens handling foregår kun som lyden av en telefonsamtale, kun ledsaget av mer abstrakt grafikk.

Calls på Apple TV+

Det er ikke sikkert det høres så overbevisende ut å skulle gjengi det skriftlig, men ta en titt på traileren under - det virker faktisk ganske så spennende.

Og det har vært prøvd før - for dette er bygd over samme lest som en franske serien med samme navn for tv-stasjonen Canal+.

Stemmer fra kjente navn deltar, og i den amerikanske serien så er dette blant annet Lily Collins, Rosario Dawson, Pedro Pascal, og Aubrey Plaza.

Via Apple