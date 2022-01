TV+ for helgen

Annonse

Apples TV+ strømmetjeneste har flere ting å by på. Slik som John Stewarts nye show.

Apple TV+

John Stewart, kjent fra The Daily Show, har nå sitt eget program på Apples series-tjeneste - du finner dette her, og du kan se et klipp nedenfor.

Og så kan vi notere oss at det kommer en SciFi-film med Tom Hanks den 5. November kalt Finch.

Samme dato blir det også premiere på tredje - og siste - sesong av Dickinson.

Og på sikt får vi også se Ethan Hawke og Ewan McGregor i spillefilmen "Raymond and Ray".

En ny serie kalt Swagger fra NBA-stjernen Kevin Durant blir sluppet 29. oktober.

Videre kommer filmen "Swan Song" med Mahershala Ali bade på kino og TV+ den 17. desember.

En serie som får premiere denne fredagen er den to-språklige (engelsk og spansk) serien "Acapulco".

Og mere kommer fortløpende - sjekk ut en trailer for høstens sesongstarter nedenfor.