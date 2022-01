Årets undervisningstilbud

Annonse

Endelig sommer!

Men om ikke lenge er det skolestart. Og en god start på studiene er det rette utstyret. Kjøper du et kvalifiserende Apple-produkt i kategorien Mac eller iPad får du AirPods på kjøpet.

Skolestart-tilbud 2021

Apple har egne priser for elever og studerende, og generelt også for lærere og vel også foresatte til elever og studerende som kjøper utstyr til disse. Prisene i undervisnings-butikken er rabattert sammenliknet med normal-pris, men du må kunne dokumentere studie-status for å kunne gjøre krav på fordelen.

Tilbudet for undervisningsmarkedet i forbindelse med studiestart på høsten er en god Apple-tradisjon, og fordelen varierer ofte fra år til år. I år er det et par AirPods som du kan få med.

Tilbudet gjelder i forbindelse med kjøp av en iMac, en MacBook Pro eller MacBook Air, en Mac Pro eller Mac mini, samt i tillegg også iPad Air og iPad Pro.

I tillegg til AirPods-tilbudet får du forresten også 20 prosent avslag på AppleCare+.

Du kan lese mer om skolestart-tilbudet hos Apple her.