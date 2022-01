WWDC 2020 blir virtuelt

Annonse

Apple kunngjorde i dag at de arrangerer sin årlige Worldwide Developers Conference i juni.

I sitt 31. år kommer WWDC 2020 i et helt nytt nettbasert format, fullt av innhold for forbrukere, pressen og utviklere.

WWDC 2020

Det nettbaserte arrangementet er en mulighet for utviklere å komme i kontakt med Apples ingeniører, slik at de kan bygge app-opplevelser som beriker livene til Apple-kunder over hele verden.

«Vi leverer WWDC 2020 i juni på en nyskapende måte til millioner av utviklere over hele verden, slik at alle i utviklermiljøet kan komme sammen i en ny opplevelse», sier Phil Schiller, Apples globale markedsføringssjef.

Apple kunngjorde samtidig at de vil sette av 1 million amerikanske dollar til lokale organisasjoner i San Jose for å utjevne omsetningstapet som vil skje på grunn av det nettbaserte formatet for WWDC 2020.

Via Apple