Nye markedsføringseffekter

Annonse

Apple gjør det enklere å markedsføre apper.

Annonse

Utviklere har nå fått en ny og oppdatert nettside som kan generere App Store-lenker, QR-koder, badges og liknende.

Annonse

Market with the App Store

Å bli lagt merke til er viktig. Apple har en rekke redaktører som plukker ut favoritter blant de mange appene, og lager også egen redaksjonell omtale av enkelte prosjekter.

Men man kan ikke belage seg på å bli oppdaget på denne måten - så da må man hjelpe seg selv. Heldigvis hjelper Apple med det, også.

For eksempel får man tilgang til "Last ned fra App Store"-merket, i tillegg til at man kan få generert lenker og QR-koder til sine apper, inkludert med app-ikon i midten.

Slik som vist nedenfor - ta frem kamera-appen og test selv. Du finner den opmtalte Apple Media Services-siden her.

Via Apple