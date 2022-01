Apple-event om en uke

Annonse

Apple har sendt ut invitasjoner til et event tirsdag kveld om en uke.

Klokken 19 norsk tid kan vi igjen benke oss for et virtuelt lanseringsshow. Men ikke ha for store forventninger om iPhone 12 - ifølge Bloomberg lanseres den først i oktober.

Apple-event 915

Mistanken styrkes av 9to5Mac, som har oppdaget nøkkelord i meta-dataene som peker til Apple Watch, Series 6, iPad Air og også Wellness. Sistnevnte er formodentlig en referanse til en ny Apple Watch-funksjon. Og invitasjonen til pressen har som stikkord: Time Flies. Så da, så.

iPad Air ventes å være en betydelig oppgradering med et tilsvarende design som iPad Pro, altså med rette kanter. Også en LiDAR-sensor skal være en del av pakken.

En annen ting vi har ventet på lenge er Apple AirTags, en liten sporings-dings basert på Bluetooth som skal kunne hjelpe deg finne nøkkelknippet, kofferten og dess like. Kanskje Apple endelig "finner" den frem?

Og hva så med iPhone 12? Vi vet at Apple har sagt at årets modell vil komme noen uker senere en vanlig. September er det vanlige tidspunktet for annonseringen, og med tanke på at Apple ikke holder så mange (live) events så er det ikke usannsynlig at man vil benytte anledningen til å annonsere telefonen også denne dagen - men avvente endelig tilgjengelighet til ut i oktober.

Sjekk Apples egen nettsider for seansen her. Om du navigerer dit med en iPhone eller iPad og trykker på den stiliserte Apple-logoen så kan du få opp et artig lite AR-easter egg.