Apples Q3-kvartalsresultat

Apple har presentert resultatene for sitt tredje finanskvartal, Q3.

Vi ser fortsatt tendensen av synkende iPhone-salg, men en oppgang av kroppsnære enheter slik som Apple Watch, og også tjenester. Akkurat som planlagt, må man kunne si.

Apples Q3-resultat

Selskapet omsatte for 53,8 milliarder dollar (472 milliarder kroner) i perioden, noe som i seg selv faktisk er en rekord med en økning på 1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Som også var en rekord. Ikke verst, siden det tredje kvartalet (som Apple regner ulikt fra kalenderåret) tradisjonelt er det svakeste i løpet av året.

Og av dette representerer iPhone-salget 26 milliarder dollar i omsetning. Fall eller ikke, det er fremdeles en enormt profitabel operasjon. Men man venter selvfølgelig på høstens nyheter, hvorpå salget forventes å ta seg opp igjen.

Apple har sluttet å kvantifisere enheter i de ulike kategoriene, men etter sigende vokser Apple Watch med 50%, og også AppleTV ser to-sifret vekst.

Men også tjenester har tatt en solid bit av kaken, og står nå for 21% av omsetningen. Dette er et marked i vekst for Apple, og det forventes å øke, ikke misnt med tanke på nye tilbud i sektoren slik som spill-tjenesten Apple Arcade, film- og serietjenesten AppleTV+, nyhets- og tidsskrift-tjenesten Apple News, og dessuten også et eget kredittkort: Apple Card.

Via Apple