Black Friday-muligheter hos Apple

Annonse

Klar for Black Friday?

Det er ivhertfall Apple, som spanderer gavekort ved visse kjøp.

Black Friday 2020

Den store shopping-dagen Black Friday nærmer seg. Apple, som ikke har for vane å ha tilbud, spanderer et gavekort du kan bruke til andre kjøp dersom du kjøper et kvalifiserende produkt i perioden tilbudet gjelder.

Her er et utvalg:

iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR

Apple Watch Series 3

AirPods Pro, AirPods med trådløst ladeetui, AirPods med ladeetui

iPad Pro, iPad mini

MacBook Pro, iMac

Apple TV 4K, Apple TV HD

Beats Studio3 Wireless hodetelefoner, Beats Solo Pro Wireless hodetelefoner, Beats Solo3 Wireless hodetelefoner, Powerbeats Pro, Powerbeats Wireless

Verdien på gavekortet avhenger av varen som kjøpes. Legg merke til at tilbudet ikke gjelder for de nyeste Apple-produktene.

Du kan lese mer hos Apple her.