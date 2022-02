Money, money, money…

Annonse

Apple har nettopp presentert finansresultatene for selskapets tredje fiskale kvartal i 2021.

Og disse er oppstemmende: Nok en rekord kunne noteres, med om setning på 81,4 milliarder dollar - en økning på 36% sammenliknet med samme periode i det foregående året.

Q3 2021

Tim Cook selv kommenterte resultatene i en investor-samtale, og kunne fortelle at man har kunnet notere seg en stor andel overgang fra andre operativsystemer til iPhone, i tillegg til mange oppgraderinger fra eldre iPhone-modeller.

Q3 er vanligvis et rolig kvartal, men Apple kunne faktisk se et hopp på 50% i iPhone-salg. Og omsetningen i Kina steg med neste 60%.

En rekord kunne også noteres for tjenester-komponenten: 17,5 milliarder dollar ble generert i dette segmentet, som blant annet inkluderer Apple TV+, Apple Music, Apple News+, iCloud med flere,

Halvparten av omsetningen stammer fremdeles fra salg av iPhone, mens Mac står for 16%, iPad for 12%, og altså 33% står tjenester for. De resterende 36% representerer Wearables, Home og Accessories.

Men selskapet annonserte ikke guidance for det kommende fjerde kvartalet i inneværende år, men stipulerer en reduksjon i omsetning blant annet grunnet mangelen på råvarer og komponenter.

Via Apple