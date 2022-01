September-premiere for SciFi-epos Foundation

Annonse

Det har tatt over 50 år, men nå er den altså her.

Filmatiseringen av Foundation-bøkene til Isaac Asimov får verdensomspennende premiere den 24. september.

Foundation

Apple kunngjorde nylig at det blir en slutt på den lange prøve-perioden der vi har kunnet prøvesmake på innholdet i strømmetjenesten TV+ gratis i ett år. Det vil fremdeles være slik at kjøp av kvalifiserende produkter fra selskapet vil gi en kostnadsfri periode, men den begrenses nå til tre måneder.

Men om du har lett etter en grunn til å abonnere på nok en serie-tjeneste (?) så er kanskje nettopp Foundation-slippet nettopp det: 24. september blir tre episoder lagt ut for umiddelbar visning, og så blir det ukentlige publiseringer på fredager.

Det er flere kjente navn som deltar, og bak serien står showrunner og produsent David S. Goyer, kjent fra «Batman Begins» og «Man of Steel». Så still alarmklokken, for dette kan bli en fin start på høsten når den tid kommer.

Sjekk ut en ny teaser-video nederst.

Via Apple