Stolleken hos Apple

Apple rokerer om på executive-sviten.

John Ternus forfremmes til Senior Vice President (SVP) of Hardware Engineering, mens veteranen Dan Riccio vil rapportere direkte til Apple-sjef Tom Cook med et nytt prosjekt.

Vi har sett John Ternus i mange maskinvare-relaterte presentasjoner i senere tid, og han har vært instrumentell i å få selskapet over på eget silisium. At han forfremmes til SVP overrasker ingen.

Men han overtar plassen etter Dan Riccio, som altså få oversyn over et helt spesielt prosjekt: Det er nytt - med andre ord forventes det at det er snakk om en ny kategori eller ihvertfall et nytt produkt utenfor den vanlige porteføljen.

Kan det være Apple Car, et samarbeid med Hyundai? Det kunne det være. Eller kan det være de ryktede AR-brillene?

AR-brillene er antakelig mer fremkomne, mens Project Titan (kodenavnet for Apples bil-prosjekt) fremdeles er flere år i fremtiden. Sistnevnte er antakelig en større juvel i kronen for å toppe en karriere.

