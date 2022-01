Tyskland gransker Apple

Annonse

Apple blir nå gransket i Tyskland.

Føderale myndigheter vil undersøke hvorvidt selskapet har oppnådd en dominerende markedsposisjon gjennom sitt AppStore-økosystem.

Bundeskartellamt vs. Apple

Tyskland har et rykende ferskt regelsett som man nå ønsker å få testet på virkeligheten. Det skal bli enklere å gripe inn på et tidligere tidspunkt der man er vant med at anti-monopolistiske prosesser ellers kan trekke ut i tid,

Det såkalte Bundeskartellamt har innledet først skritt mot Apple ved å undersøke hvorvidt selskapet har en overhengende betydning på tvers av markeder. Oppfatningen er at et økosystem som krysser markedsgrenser kan være en indikasjon på at et selskap har en slik dominerende posisjon, noe som kan være utfordrende for andre igjen å utfordre.

Hensikten er selvfølgelig å regulere markedet for rettferdige og like konkurransevilkår.

Og tanken er videre å eventuelt forfølge saken med et neste trinn som vil se på konkrete klager som er overlevert, blant annet med tanke på prisingen i AppStore.

Apple på sin side peker på mangfoldet på AppStore blant annet fra utviklere i nettopp Tyskland, og stiller seg forøvrig tilsynelatende samarbeidsvillig.

Via FinancialTimes og Bundeskartellamt