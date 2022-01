Regjeringen gir opp Smittestopp-appen, prøver seg på ny løsning

Annonse

– Norge tok sjansen ved å være tidlig ute med å forsøke å etablere en smitte-app. Dessverre lyktes vi ikke med det arbeidet. Det har vi lært av. Og nå går vi videre, sa helseminister Bent Høie (H) på mandagens koronapressekonferanse.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har rådet regjeringen til å droppe Smittestopp-appen og heller satse på løsningene fra Google og Apple.

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier Høie.

