Datatilsynet gir tommel opp for arbeid med ny smittesporingsapp

Annonse

Datatilsynet mente Smittestopp-appens nytteverdi ikke var godt nok dokumentert og stanset den. Nå blir en ny smitteapp utviklet, og Datatilsynet gir tommel opp.

Annonse

– Umiddelbart synes vi dette er en bedre løsning enn den opprinnelige Smittestopp, men vi må selvfølgelig gå nærmere inn i den nye løsningen for å kunne si noe mer om lovligheten, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i en pressemelding.

Annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) har bedt om et møte med Datatilsynet senere i høst.– Det er positivt at FHI vil ha et møte med oss, og vi ser fram til videre dialog, sier Thon.