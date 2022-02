Endomondo med rekordresultat

Annonse

Endomondo har endelig sorte tall på bunnlinjen. I dag eies den danskutviklede treningsapplikasjonen av Under Armour. Selskapet måtte imidlertid kvitte seg med hele den danske avdelingen før de kunne levere sitt beste resultat noensinne.

Høsten 2018, ti år etter Mette Lykke, Christian Birk og Jakob Jønck stiftet selskapet, var det slutt for Endomondo i Danmark. Dette første til oppsigelser av 30 danske ansatte.

Under Armour kjøpte virksomheten for 575 millioner danske kroner i 2015, selv med vissheten om at selskapet i hele sin levetid kun hadde presentert ett eneste overskudd. Med unntak av regnskapsåret 2013/2014, har det kun vært underskudd.

Det er det slutt på nå.

Endomondo hadde i 2018 et overskudd på cirka 1,9 millioner danske kroner, en klar forbedring fra 2017 som ga et underskudd på omkring 900.000 danske kroner. Det skriver vår danske søsteravis Computerworld Danmark.

Ifølge Computerworld Danmark er overskuddet nå omkring 600.000 kroner høyere enn bunnlinjen i 2013/2014, og det er det dermed snakk om et rekordoverskudd for Endomondo.