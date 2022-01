Ruter vil samle reiseinformasjon og billettkjøp i én app

Annonse

RuterReise og RuterBillett kan brukes til å kjøpe billett, se avgangstider, planlegge kollektivreisen, finne nærmeste holdeplass eller raskeste reisevei.

Nå jobber Ruter med å erstatte disse to appene med en ny og eksisterende app som kan kombinere både reise- og billettinformasjon. Den nye appen blir nå testet av utvalgte kunder. Ruter ønsker å lansere den nye appen i løpet av høsten, men skriver i en pressemelding at de ikke er klare før kundene som tester gir dem en tommel opp.

Den nye appen skal på sikt ut til alle, og gradvis ta over for eksisterende andre apper. Tjenesten vil få navnet Ruter.

- Vi tar det beste fra RuterReise og RuterBillett, og lager en helt ny app som skal gi kundene alt de trenger til reisen på ett sted. Med den nye Ruter-appen skal kundene raskt og enkelt kunne planlegge reisen sin og kjøpe billett. I tillegg introduseres muligheten for å opprette en personlig profil, noe som skal gi kundene tilpasset innhold og informasjon, sier Marius Røstad, leder for nye kundetjenester i Ruter, i meldingen.

Ledige plasser?

Testen av den nye appen vil i løpet av juni gradvis tilbys til over 2000 rekrutterte kunder i Oslo. Hensikten er å lære av kundenes tilbakemeldinger og videreutvikle appen slik at den blir enda bedre før den lanseres for fullt i løpet av høsten 2020. Tjenesten vil da automatisk erstatte RuterReise-appen. Videre er planen å erstatte RuterBillett så raskt somt mulig etter dette. Dette er planlagt vinteren 2020/2021, skriver Ruter.

Den nye appen vil også gi de reisende informasjon om hvor fullt det er om bord på de enkelte avgangene. Dette for å kunne utnytte kapasiteten i kollektivtrafikken, og også bidra positivt med hensyn til smittevern.

Denne funksjonaliteten vil de første testbrukerne få tilgang til i juni, og så planlegger Ruter å lansere appen til alle i løpet av høsten, heter det i meldigen.

