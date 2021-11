Flere mener det er behov for mer digital kompetanse

Annonse

Nordmenn flest bekymrer seg mindre for å miste jobben nå enn hva de gjorde før koronapandemien. Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2021.

Arbeidslivsbarometeret for 2021 viser også at interessen for etter- og videreutdanning synker, samtidig som de fleste sier de behøver mer digital- og yrkesspesifikk kompetanse.

Mindre fornøyde

Ifølge arbeidslivsbarometeret er vi mindre fornøyd med livet nå enn vi var før pandemien. Pre korona var de fleste svært fornøyd med livet som helhet, mens flesteparten nå rangerer sin tilfredshet med livet midt på treet.

Undersøkelsen viser også at både permitteringer og hjemmekontor følger de klassiske skillelinjene mellom ansatte med høy og lav inntekt og lang og kort utdanning. Ansatte med lang utdanning har oftere mulighet for hjemmekontor, mens ansatte med kort utdanning og lav inntekt langt oftere er, eller har vært permittert. Det skriver YS i en pressemelding.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i arbeidslivet. I år er undersøkelsen gjennomført for trettende året på rad.