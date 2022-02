Dette kan du gjøre om du er lei digitale møter

Annonse

Forskning på hvordan vi jobber, gjennomført av Microsoft, viser at gruppeprosjekter og andre samarbeidsmøter på skjerm er mer mentalt utmattende enn å møtes ansikt til ansikt. Forskerne fant også ut at videomøter er mer stressende og krevende enn andre typer arbeid, som for eksempel å skrive e-poster. Det skriver Nito i en pressemelding.

HR-sjefen, Thomas Andersen, i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon kommer her med fem tips for å unngå utmattelse på hjemmekontoret:

1. Skap en hverdag

2. Skap variasjon

3. Bidra til god møtekultur

4. Pass på deg selv og snakk med kollegaer

5. Ta pauser

Hverdag og variasjon

– Start dagene som normalt. Kle deg som om du skal på jobb. De fleste må bevege seg utendørs for å komme til jobb, så legg inn en morgentur for å simulere det samme, sier Andersen i meldingen. Han mener at det også kan være lurt å gå vekk fra hjemmekontoret når du spiser lunsj.

I en normal jobbhverdag får vi naturlige avbrytelser ved at kollegaer kommer bortom, eller det blir prat ved kaffemaskinen. Andersen mener man bør prøve å gjenskape dette hjemme ved å for eksempel ta møter på mobilen – slik at man kan bevege seg samtidig. Han oppfordrer også til å tenke kreativt:

– Det viktigste er å variere arbeidsposisjonen. Selv i en mindre leilighet kan du sitte ved bordet, i sofaen eller stå. Ikke alle har hev/senk-bord hjemme, men har du forsøkt en pappeske?

Møtekultur og sosialisering

Et annet tips HR-sjefen kommer med er å alltid sjekke kalenderen til dem du kaller inn. Da kan du sørge for, så langt det er mulig, at det blir rom mellom møtene.

– Hvis du er møteleder, pass på tiden og avslutt møtene i tide. Avklar eventuelt underveis om dere kan gå noe over, om det blir nødvendig.

Pass på deg selv og snakk med kollegaer

De fleste vil før eller siden oppleve utfordringer på hjemmekontoret. Forebygging er viktig for å komme best ut av uønskede situasjoner.

– Ta kontakt med nærmeste leder eller andre dersom du opplever utfordringer med situasjonen på hjemmekontor, sier Andersen.

Sist, men ikke minst, oppfordrer han til å ta pauser. Å jobbe 25 minutter fokusert, for så å ta fem minutter pause kan øke produktiviteten.

Tenk 20-20-20. For å lette belastningen på øynene. Hvert 20. minutt ser du på noe 20 meter unna i 20 sekunder.

I tillegg anbefaler Andersen at du legger fra deg duppedittene. Ikke gå fra PC-en til å "scrolle" på telefonen. Reis deg opp, gå en tur og drikk nok vann i løpet av dagen.