Google er kåret til it-Norges mest attraktive arbeidsgiver

Annonse

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og karrierepreferanser blant yrkesaktive med høyere utdanning. I år har i overkant av 10.000 sagt sin mening.

It-gigantene

Blant arbeidsplasser i it-bransjen er det Google som vurderes som den mest attraktive arbeidsgiveren.

Microsoft rangeres som nummer to, mens Finn.no ligger på en tredjeplass.

It-konsulentselskap

Blant it-konsulentselskapene er det Computas som klatrer mest.

Mens de fleste it-konsulentselskapene står stille eller går tilbake, rykker Computas frem 18 plasser fra 64. til 46. plass.

– Det vil alltid være tøft for et mellomstort norsk selskap å konkurrere om oppmerksomheten med internasjonale teknologi-kjemper, så denne utviklingen er vi stolte av, sier daglig leder i Computas, Trond Eilertsen, i en pressemelding fra selskapet.

Topp 20 i 2020

Eilertsen tror at mye av grunnen til den økte populariteten skyldes langvarig og målrettet arbeid, og mener at selskap har klart å befeste sin posisjon som partner for digitalisering i privat og offentlig sektor.

Eilertsen forteller at resultatet fra Universum gir selskapet en ny giv for å klatre ytterligere.

Målet er å ligge på topp 20 blant it-selskapene i neste års undersøkelse.