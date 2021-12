Tietos Public 360° bistår med digitalisering i kommunal sektor

Annonse

– I Public 360° fant vi et system som støtter Ikt ORKidé kommunenes strategi for Digital transformasjon. Skiftet til Public 360° er det største systemskiftet de 10 medlemskommunene har gjennomført etter at ny digital strategi ble vedtatt. Det er 1200 ansatte på Nordmøre som nå får et nytt arbeidsverktøy, og vi er trygge på at det vil bidra til økt effektivitet og kvalitet i saksbehandling for alle interessenter og brukere, sier prosjektleder for innføringen av Public 360°, Kathrine Tømmervåg, i en melding fra Tieto.

Public 360° er en komplett plattform for saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering. Systemet skal ifølge Tieto kombinere smart funksjonalitet for samarbeid, relasjonshåndtering og virksomhetsstyring, noe som igjen skal gi en løsning som fjerner tidstyver og legger grunnlaget for effektive innbyggertjenester.

Flere brukere

De siste månedene har både Tromsø, Orkland, Nordre Follo, IKT ORKidé, ROR IKT, Asker kommune og Det Digitale Vestre-Agder (DDV) valgt Tietos Public 360° som sitt kjernesystem for saksbehandling.

Public 360° skal ifølge meldingen være et fleksibelt system bygget på en moderne arkitektur. Kundene har tidligere benyttet lokalt installerte løsninger, men en skytjeneste gjør at Tieto står ansvarlig for drift og vedlikehold. Noe som skal frigjøre ytterligere kapasitet hos kunden. Public 360° skal også øke effektiviteten ved hjelp av automatiserte prosesser og enklere samarbeid, heter det i meldigen.